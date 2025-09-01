  1. Моя Слобода
«Школодром-2025»: это было энергично! Большой репортаж с семейного фестиваля
Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина. Видеорепортаж Никиты Горбенко.

«Школодром-2025»: это было энергично! Большой репортаж с семейного фестиваля

31 августа в Центральном парке Тулы отгремел наш традиционный праздник. Расскажем, что было интересного и кому достались главные призы.

Для гостей парка и команд-участников семейного батла фестиваль организовали «Слобода», Myslo и журнал «Модный город».

По станциям!

Марафон развлечений стартовал в 12.00 и продолжался до вечера: зажигательные танцы, бесплатное мороженое, аквагрим, конкурсы и роботы — фестиваль удался!

Открыли «Школодром» гендиректор «Слободы» Татьяна Алексеева, директор «Тульских парков» Владислав Черных, председатель тульского отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ Сергей Гребенщиков и его заместитель Дмитрий Андросов, замгенерального директора по развитию Академии имени Михайлова Ольга Кирюнина.

И — началось!

Основным мероприятием «Школодрома» стал семейный батл: команды состязались за главные призы фестиваля. Семьи бегали по станциям и сдавали экзамены почти настоящие, как в школе, только веселее! Всего уроков было 9: русский и английский языки, история и математика, физкультура и биология, информатика, технология и ОБЖ.

_ZYB7938.jpg

Часть уроков приготовила редакция Myslo, часть — наши партнеры. Расскажем о них!

Журналисты Дарья Лашкевич и Юлия Александрова тестировали команды по истории.

PAV-6567.jpg

Дарья Лашкевич: 

— У нас очень эрудированные читатели! Такие активные! Все семьи очень дружные, горячо обсуждали каждое задание все вместе. 

_ZYB7572.jpg

Директор по рекламе Диана Мартынова и юрист Денис Яремченко на время фестиваля стали преподавателями математики.

— Все семьи быстро прошли наш урок. Вопросы у нас были непростые, правильно отвечали далеко не все, но какие же потрясающие семьи участвуют в «Школодроме»! Наблюдать за их командной работой было удовольствием. 

_ZYB7597.jpg

Урок английского провели сотрудники языковой студии BEBBIGER. Они развлекали маленьких гостей фестиваля, угощали мандаринками, и — тестировали в игровой форме.

photo_2025-09-01_15-34-40.jpg

Ксения, педагог студии BEBBIGER:

— Мы устроили для семейных команд разные задания: составить слово на скорость, найти нужную картинку, связанную с английским словом, задания, связанные с каналами восприятия: обонянием, осязанием и так далее. Было весело и непросто, но все справились!

PAV-6848.jpg

После урока физкультуры команды предстояло хорошенько отдышаться и отдохнуть. Еще бы! Тренеры «Фитнес-парка» Карина и Роман Грудановы оценки просто так не ставили, приходилось попотеть. Команды в полном составе приседали, отжимались, выполняли прыжки «Джампинг Джек». Вот что рассказали наши замечательные «физруки»:

— Семьи потрясающие! Сильные, креативные, смелые! У нас на уроке были серьезные тренеры: следили за техникой выполнения упражнений, скоростью и качеством. Кто заслужил пятерку, ее и получил. А уж двойка, так двойка — никаких поблажек. 

PAV-6761.jpg

Экзамен по ОБЖ стал скорее обучающим, чем тестовым. Проводили его сотрудники тульского МЧС. О том, как прошел урок, рассказал его ведущий, начальник караула 11-й пожарно-спасательной части Тарас Радченко:

— На уроке ОБЖ у нас была викторина на знание основ противопожарной безопасности, например, мы спрашивали, как пользоваться огнетушителем. Но чаще — рассказывали и обучали. Но мы не самые строгие преподаватели — ставили пятерки. Главное, чтобы полученные у нас знания отложились в головах!

Также в локации МЧС гостям фестиваля давали возможность посидеть и пофотографироваться в большущей пожарной машине, интересно рассказывали о пожарной безопасности.

PAV-2314.jpg

Уроком биологии заведовали сотрудники тульского экзотариума. Это был урок с самым необычным реквизитом — живые мадагаскарские тараканы никого равнодушным не оставили)).

PAV-6818.jpg
Зав. отделом развития Тульского областного экзотариума Елена Курлыкова:

Елена Курлыкова

— Тульский экзотариум на школодроме проводил урок биологии, а точнее — урок экологии. Со мной были Александр Анофриев, специалист по связи с общественностью и редактор крупнейшего паблика о природе ВКонтакте Nature Science и методист-энтомолог Алексей Евсюнин.

— Все, кто попадал в наш шатер, узнавали много информации о насекомых Тульской области, и делились теми знаниями, которые у них в голове отложились за время учебного процесса. Каких птиц больше всего в мире? А паук — насекомое? (На самом деле, нет, паукообразное). Также участникам на специальном тренажере было нужно показать, как правильно выкручивать клеща, если он впился в кожу. А еще был тест на смелость! Тем, кто боялся насекомых, в качестве бонусного раунда предлагалось взять на руку и познакомиться поближе с тараканами — кубинскими, мадагаскарскими и тараканами-автомобильчиками. 

_ZYB7826.jpg

Русский язык, ребята, всем нужно подтянуть! Корректор Myslo Елена Адова рассказывает:

— На все без исключения вопросы ответили лишь две команды: «Танкисты» и «Чтецы». Молодцы, ребята! Но общее впечатление от экзамена по русскому языку все равно классное: такие дружные, красивые семьи!

_ZYB7715.jpg

В шатре официального партнера фестиваля ГК «Стройкомплект» было многолюдно! Там проводили мастер-классы для желающих. 

photo_2025-09-01_15-34-42.jpg

Мила, PR-менеджер ГК «Стройкомплект»:

— Мы раскрашивали гипсовые магниты-самолётики «Авиатор» и «Дом по любви», рисовали в технике эбру, собирали румбоксы — модели комнаты мечты из 3D фигурок. За это всем участникам мы дарили фирменные наборы к 1 сентября, сладкие наборы первоклашкам.

Кроме того одна из команд сегодняшнего «Школодрома» — это сотрудники ГК «Стройкомплект». У нас все такие активные! Один из принципов работы нашей компании — активная жизненная позиция, мы участвуем в разных акциях, и сами их организуем. В субботу наша команда заняла 11-е место на Всероссийском забеге «Гонка героев», а сегодня мы уже здесь! Мы активные, дружные и постоянно развиваемся!

Интеллект-клуб «Высота» провел на фестивале свою презентацию, занятия по каллиграфии с детьми. А в конце «Школодрома» провел лотерею, разыграв сертификат на бесплатное занятие. 

_ZYB7579.jpg

В локации Jumping Club было весело и детям, и взрослым. Еще бы! Прыгать на батутах — здорово! 

— Мы провели мастер-классы, показательные тренировки по джампинг-фитнесу плюс игровые элементы. Джампинг-фитнес — это и спорт, и новое направление в фитнесе. 

_ZYB7631.jpg

LEGO-зона, интерактив с забавными лего-роботами представил Центр программирования и робототехники iKids.

PAV-6718.jpg

Тренер детских команд Мария рассказала:

— В нашей локации ребята собирали различные механизмы, собирали робоногу и с помощью теннисного шарика забивали в ворота мячи. Современные дети не просто смышлёные. Порой удивляешься, какие классные идеи приходят им в головы! Ребята 6-14 лет открыты новому, сообразительные и креативные. Они способны решать задачки, которые еще взрослыми людьми не решены! 

Урок информатики провели сотрудники Компьютерной Академии РУБИКОН. Участникам предстояло на время собрать на магнитной доске робота из пазлов.

_ZYB7745.jpg

Академия ТОП устроила шоу с собакой-роботом: он показал, как умеет прыгать, бегать и танцевать, а еще — рисовать лапами в воздухе сердечко! 

_ZYB7643.jpg

Урок технологии приготовили сотрудники Федеральной сети быстрого питания СВШ. Команды соревновались в прохождении игры а-ля Memory: только вместо картинок на карточках были продукты.

_ZYB7677.jpg

Рассказывает наш «учитель технологии» Стася:

— Все команды — молодцы! Такие классные, и такие разные! У каждой семьи своя тактика. Кто-то выдвигал одного игрока, кто-то ждал подсказок от семьи. Один мальчик очень запомнился. Ему вся семья кричала что делать, но он не слушал никого. У него был какой-то свой, только ему известный метод. Он решил все задание, и никто так и не понял, как он это сделал. Справился на 5+!

Танцуют все!

Со сцены туляков весь день радовали замечательные тульские исполнители. 

Солисты Ольга Черюканова, Михаил Гришин, Мария Бибикова, танцоры из «Центра современной хореографии Анастасии Камериловой», школы танцев Look At Me, барабанное шоу Drums71 Ольги Хорчек, артисты Творческой группы Веры Трофимовой: Александр Сушкин, Юлия Астапова и Алексей Кобозев.

PAV-2339.jpg

Наши любимые зажигательные ведущие Анастасия Брыксина и Андрей Солобаев поддерживали боевой дух команд и обеспечивали отличное настроение гостей праздника.

PAV-2140.jpg

Сотрудники регионального образовательного проекта «Автоград71.RUS» проводили свои занятия — по ПДД. Дети были в восторге!

photo_2025-09-01_17-47-00.jpg

У представителей тульской Госавтоинспекции тоже была своя локация на фестивале. Автоинспекторы проводили викторину, в ходе которых участники отвечали на тематические вопросы, в том числе на знание дорожных знаков и сигналов регулировщика.

PAV-6642.jpg

За правильные ответы полицейские вручали полезные подарки: закладки для книг, письменные и рабочие тетради по безопасности дорожного движения, световозвращающие мешки и брелоки, записные книжки водителя.

WhatsApp Image 2025-09-02 at 11.04.11.jpeg

Безусловную любовь зрителей завоевала служебная собака Росгвардии.

PAV-6907.jpg

О хвостатой напарнице рассказала младший инспектор-кинолог мобильного отряда особого назначения. Ее имя мы называть не можем — служба такая. А вот кличку дрессированной героини шоу — легко! Знакомьтесь, Марта, она же Маруся, немецкая овчарка. 

— С этой породой я работаю уже много лет. Марусе — три года, она моя любимица! Она натренирована на поиск взрывчатки, оружия и боеприпасов. Собака аттестована, прошла квалификационные экзамены, имеет сертификат. Марта — полноценный сотрудник полиции, с зарплатой. Живет Маруся в кинологическом центре, мы встречаемся только на работе. Но если я ухожу в отпуск, то и Марта отдыхает!

Гости фестиваля с удовольствием подставляли лица и руки для аквагрима Софии Соломиной и Евгении Касаткиной — получалось ярко и задорно! 

PAV-6633.jpg

Самые продвинутые, настоящие стратеги сразились в го! За локацию отвечала Тульская федерация го.

Вы в финале!

И вот задания позади, дневники сданы. В финал прошли три команды, набравшие по итогам соревнований больше всего баллов. Между ними и разыграли главные призы «Школодрома» на финальном задании — ЕГЭ, которое провели шеф-редактор «Слободы» Лариса Тимофеева и шеф-редактор Myslo Юлия Королева. Вопросы были сложными, но команды справились!

Первое место завоевала команда «Наруто»: Анна Лещёва, Степан Лещёв, Алексей Сердяев и Тимофей Прилуцкий. Главный приз фестиваля — ноутбук от компании ООО «ГЕФЕСТ» им вручил коммерческий директор ООО «ГЕФЕСТ», член партии «Единая Россия» Никита Бакакин.

photo_2025-09-01_15-42-17.jpg

— Я благодарю семейные команды за участие в фестивале. Вы показали, какие вы креативные и сильные, сообразительные и знающие! Борьба была сложной, но — побеждает сильнейший. Пусть этот приз поможет вам получить новые знания! Здорово, что «Школодром» дал возможность весело и с пользой провести последний летний день. Всех школьников я поздравляю с началом учебного года!

Также команда победителей получила от арт-кэмпа «Дикая Мята» сертификат на проживание, подарки от Группы компаний «К-ХОЛДИНГ», годовой абонемент «Золото» на 50 посещений от «Фитнес парка».

_DZY8906.jpg

Второе место «Школодрома» покорилось семье Козадаевых — команда Koza Nostra. Они получили планшет от нашего партнера — Тульского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» и другие подарки от партнеров и спонсоров. 

_DZY8914.jpg

На третьем месте — яркая семья Валиулиных, команда «Апельсин». Им достался смартфон от компании «Русский свет» и другие подарки от партнеров и спонсоров. 

Вся тройка победителей получила вкусные призы от Тульского молочного комбината и Тульского мясокомбината. А еще — букеты к 1 сентября от сети магазинов цветов «Клумба».

Еще три команды, которых особенно отметили наши преподаватели, получили денежные сертификаты на сумму 1500 рублей от цветочного магазина «Марчелло» и сертификаты от «Мисти парка». 

Все команды-участники семейного батла унесли в фирменных шоперах вкусные и полезные подарки от наших партнеров. 

Слово победителям!

Команда «Наруто»:

— Знаем о фестивале давно, участвуем в «Школодроме» третий год подряд. Но в призы мы попали впервые. Да еще и первое место! Как получилось победить? Мы очень старались! 

Команда Koza Nostra — семья Козадаевых:

— В «Школодроме» мы участвуем уже второй раз. Прочитали о нем в нашей любимой семейной газете «Слобода» и решились! Интересные локации, сложные, но веселые задания. Мы очень рады, что финальный день лета мы провели в Центральном парке и стали призерами фестиваля!

Команда «Апельсин», семья Валиулиных:

— Мы знали о празднике давно, но в этом году решили принять участие. Было сложно, но весело. Очень понравился урок биологии с тараканами. Было страшно, но пришлось их потрогать! Фестиваль отличный, мы прекрасно провели время всей семьей. 

 

Спонсоры и партнеры

Генеральный спонсор праздника — Группа компаний «К-ХОЛДИНГ»

 

К-холдинг.png

 

Официальный партнер фестиваля — ГК «Стройкомплект».

Стройкомплект лого ОФ. партнер.png

Официальный партнер праздника — «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова».


АКМ_page-0001.jpg

 

Партнеры праздника: 

  • IT-образование | РУБИКОН| Тула.
  • Детская языковая студия BEBIGGER.
  • Интеллект-клуб «Высота».
  • Школа программирования и робототехники для детей в Туле iKids.su.
  • Академия Топ ТОП АНО ДПО.
  • Академия Топ АНО ВО ММУИТ.
  • «Самая Вкусная Шаурма» (СВШ) — федеральная сеть быстрого питания в России.

08c639bf-765b-4d26-aaf3-0a7ae548355f.png

Сюжет: Школодром-2025
Автор:
Фотографы:
1 сентября, в 19:06
