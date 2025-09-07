Процесс обновления сетей водоснабжения в Киреевске и Липках отстает: прокуратура потребовала ускориться

Срок окончания работ - конец сентября, а сделано только чуть больше половины.

Киреевская межрайонная прокуратура в 2024 году и в этом году неоднократно проводила проверки по обращениям граждан (14 обращений) о некачественном водоснабжении в Киреевске и Липках.

В 2025 году на замену водовода в Киреевске и сетей водоснабжения в Липках Киреевского района из бюджета области по региональной госпрограмме «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области» выделено более 35 млн рублей.

В рамках надзорного сопровождения реализации программы Киреевская межрайонная прокуратура с привлечением представителей администрации и подрядной организации ООО «Торгово-строительная компания «Гранд МД» организовала проверку на участках капитального ремонта систем водоснабжения в обоих городах.

Оказалось, что работы ведутся непрерывно, но выполнено только 55%. И это при том, что замена всех сетей водоснабжения должна завершиться в конце сентября 2025 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Для недопущения нарушения сроков исполнения обязательств по контрактам межрайонный прокурор объявил главе Киреевского района предостережение.

Вопросы соблюдения требований законодательства о контрактной системе при проведении капитального ремонта объектов водоснабжения Киреевского района находятся на контроле в межрайонной прокуратуре.