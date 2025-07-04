  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Новости компаний
  4. Как изменится стоимость электроэнергии в июле 2025 года - Новости компаний Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Тульскую область надвигаются грозы
Фото Freepik.

На Тульскую область надвигаются грозы

МЧС объявило метеопредупреждение.

В период с 12.00 до 24.00 4 июля на территории Тульской области местами ожидаются грозы, кратковременный дождь, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду. Советующий прогноз сделал тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

МЧС напомнило тулякам о правилах безопасности при грозе: по возможности не выходить из дома, не прятаться под высокие деревья на открытой местности, держаться подальше от антенн и электрических проводов, отключить радио и телевизор, не оставлять детей без присмотра.

При порывистом ветре рекомендуется парковать машину вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций, обходить шаткие строения на улице, избегать деревьев и сооружений повышенного риска.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 10:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
Тульская областьМЧСгроза

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляка обвинили в госизмене за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Туляка обвинили в госизмене за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.