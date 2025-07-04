На Тульскую область надвигаются грозы

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В период с 12.00 до 24.00 4 июля на территории Тульской области местами ожидаются грозы, кратковременный дождь, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду. Советующий прогноз сделал тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

МЧС напомнило тулякам о правилах безопасности при грозе: по возможности не выходить из дома, не прятаться под высокие деревья на открытой местности, держаться подальше от антенн и электрических проводов, отключить радио и телевизор, не оставлять детей без присмотра.

При порывистом ветре рекомендуется парковать машину вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций, обходить шаткие строения на улице, избегать деревьев и сооружений повышенного риска.