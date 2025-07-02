В Платоновском парке выступит группа «Интонация»

5 июля в Платоновском парке Тулы пройдет семейный пикник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Активности продлятся с 15.00 до 21.00.
Посетителей ждут:
- детские анимационные программы,
- мастер-классы,
- красочные фотозоны,
- зона отдыха с настольными играми,
- маркет от молодых предпринимателей города,
- концертная программа с участием тульских хореографов, театральных коллективов и музыкантов.
Как сообщает молодежный центр «Родина», хедлайнером праздника станет группа «Интонация».
Вход свободный. 0+