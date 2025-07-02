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В Платоновском парке выступит группа «Интонация»
Фото Максима Котенева из архива Myslo.

В Платоновском парке выступит группа «Интонация»

Вход на концерт свободный.

5 июля в Платоновском парке Тулы пройдет семейный пикник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Активности продлятся с 15.00 до 21.00.

Посетителей ждут:

  • детские анимационные программы,
  • мастер-классы,
  • красочные фотозоны,
  • зона отдыха с настольными играми,
  • маркет от молодых предпринимателей города,
  • концертная программа с участием тульских хореографов, театральных коллективов и музыкантов.

Как сообщает молодежный центр «Родина», хедлайнером праздника станет группа «Интонация».

Вход свободный. 0+

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