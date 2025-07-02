  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Мошенники выманили у пенсионерки из Тулы 2 миллиона рублей и убедили стать курьером - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Мошенники выманили у пенсионерки из Тулы 2 миллиона рублей и убедили стать курьером
Фото УМВД по Тульской области.

Мошенники выманили у пенсионерки из Тулы 2 миллиона рублей и убедили стать курьером

Женщина проходит подозреваемой по уголовному делу.

Сотрудники уголовного розыска регионального УМВД задержали 76-летнюю жительницу Центрального округа Тулы. Женщину подозревают в работе курьером у аферистов. Возбуждено дело по статье ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Известно, что пенсионерка сама стала жертвой мошенников: ей поступали звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками ФСБ и предложивших поучаствовать в спецоперации. Аферисты уговорили женщину отдать курьеру 2 млн рублей.

После передачи денег на связь с тулячкой снова вышел «сотрудник» спецслужбы, заявивший, что пенсионерка стала жертвой мошенников и может помочь уберечь от подобного своих земляков. Женщина согласилась и стала курьером у аферистов: забирала деньги у туляков лично, а также принимала средства от своих «коллег». Учет финансов женщина вела на своем ноутбуке, а часть денег оставляла себе как награду за участие в спецоперации.

По факту преступной деятельности тулячки следователь отдела полиции «Центральный» возбудил уголовное дело. Подозреваемой пенсионерке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время устанавливается причастность женщины к другим эпизодам, устанавливается общая сумма ущерба.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 13:48 0
Другие статьи по темам
Событие
Туламошенникиполиция

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Платоновском парке выступит группа «Интонация»
В Платоновском парке выступит группа «Интонация»
Тульский «Арсенал» подписал контракт с Игорем Горбуновым
Тульский «Арсенал» подписал контракт с Игорем Горбуновым
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.