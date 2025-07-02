Мошенники выманили у пенсионерки из Тулы 2 миллиона рублей и убедили стать курьером

Фото УМВД по Тульской области.

Сотрудники уголовного розыска регионального УМВД задержали 76-летнюю жительницу Центрального округа Тулы. Женщину подозревают в работе курьером у аферистов. Возбуждено дело по статье ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Известно, что пенсионерка сама стала жертвой мошенников: ей поступали звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками ФСБ и предложивших поучаствовать в спецоперации. Аферисты уговорили женщину отдать курьеру 2 млн рублей.

После передачи денег на связь с тулячкой снова вышел «сотрудник» спецслужбы, заявивший, что пенсионерка стала жертвой мошенников и может помочь уберечь от подобного своих земляков. Женщина согласилась и стала курьером у аферистов: забирала деньги у туляков лично, а также принимала средства от своих «коллег». Учет финансов женщина вела на своем ноутбуке, а часть денег оставляла себе как награду за участие в спецоперации.

По факту преступной деятельности тулячки следователь отдела полиции «Центральный» возбудил уголовное дело. Подозреваемой пенсионерке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время устанавливается причастность женщины к другим эпизодам, устанавливается общая сумма ущерба.