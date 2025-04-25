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Контракт на ремонт Орловского путепровода получила фирма из Подмосковья
фото: архив MySlo

Контракт на ремонт Орловского путепровода получила фирма из Подмосковья

Ранее этот подрядчик ремонтировал в Туле Демидовский мост.

Ранее мы писали, что на портале Госзакупок завершился аукцион по поиску подрядчика, который выполнит ремонт Орловского путепровода. Благодаря аукциону максимальная стоимость в 856 млн 864 тыс. 318,92 руб. снизилась до 754 млн 40,6 тыс. руб.

По информации Myslo, победителем тендера стала подмосковная фирма ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». В 2021 году эта фирма занималась ремонтом Демидовского моста в Туле. 

По нашей информации, фирма «УПМК-22» также ремонтировала Красный мост в Орле. Стоимость контракта тогда составила 1,99 млрд рублей. А после сдачи объекта, в июле 2024 года, в отношении компании было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, УПМК-22 предоставила УКС Орла акты о выполнении отдельных видов работ, содержащие ложные сведения о завышенной стоимости приобретенного строительного материала. В результате этого бюджету был причинен ущерб в размере более 113 млн рублей

Кроме этого, претензии к УПМК-22 возникали и у налоговых органов. В частности, была «установлена схема по использованию обществом „технических“ организаций при реализации ряда контрактов, в частности с ООО „Одинцовская платная дорога“, на реконструкцию моста через Дон в Липецкой области, Демидовского моста в Туле, рекультивации полигона ТБО „Кулаковский“ в Подмосковье, с целью создания фиктивного документооборота для получения необоснованной налоговой выгоды в виде завышения сумм НДС, предъявленных к вычету» (цитата по материалам состоявшегося позднее судебного разбирательства).

Оплата в адрес спорных контрагентов УПМК-22 не производилась или производилась частично, что также привело к снижению налоговой базы по налогу на прибыль.

Уже в суд, пытаясь добиться уменьшения налоговых претензий, фирма предъявляла почетную грамоту от мэра Орла за один из своих объектов. Не помогло — компания заплатила штраф в размере 17 миллионов рублей.

Напомним, реконструкция Орловского путепровода на Зеленстрое запланирована на 2025–2026 годы. Она пройдет в два этапа: в 2025 году будет заменена половина путепровода по направлению движения в сторону Щекино, в 2026 году — сторона движения в сторону улицы Советской. Все эти два года для движения транспорта на этом участке останется по две полосы в каждом направлении.

 

Уваровская ПМК № 22 была создана в 1933 году. Она специализируется на строительстве мостов, рекультивации полигонов ТБО, строительстве гидротехнических сооружений. 

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ГосзакупкиОрловский путепроводподрядчикТуларемонтУваровская ПМК 22
 

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