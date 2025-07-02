В России скоро начнет действовать уголовная ответственность за дроперство

Фото из архива Myslo.

За сомнительные операции по банковским картам теперь можно получить 6 лет.

С 5 июля 2025 года в России начинает действовать уголовная ответственность за дроперство — передачу банковских карт и их данных третьим лицам. Соответствующие изменения внесли в статью 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Отныне за передачу банковской карты другому лицу можно получить до 6 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей.

Уголовная ответственность предусмотрена для лиц, которые «передают свои банковские карты и доступ к ним другим лицам из корыстных побуждений, для совершения противоправных операций и тех, кто использует банковскую карту по указанию другого лица с целью совершения мошеннических действий, и для лиц, которые, не являясь стороной договора с банковской организацией, приобрели или передали банковскую карту из корыстных побуждений для совершения неправомерных операций».

Проще говоря, ответственность понесут все те, кто совершает неправомерные операции с использованием чужой банковской карты.