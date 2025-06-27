Лучшим зоотехником региона стала Елена Чурилина из Киреевского района

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На базе АО «Заря» им. А.Ф. Попова в состоялся областной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Зоотехник».

В конкурсе приняли участие восемь опытных специалистов – представители ведущих предприятий агропромышленного комплекса Тульской области: ООО «Интеркрос Центр», ООО «Жак», ООО «Раздолье Агро», АО «Заря» им. А.Ф. Попова, ООО «Родина», СПК им. Карла Маркса, ООО ПХ «Лазаревское», ООО «Малахово».

Участников конкурса приветствовал зампред правительства Тульской области — министр сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области Алексей Степин:

– Подготовка кадров – это стратегическая задача для страны и региона. Роль зоотехников в хозяйства огромна: в их руках – здоровье животных, селекционная работа, влияющая на продуктивность поголовья. Благодаря внедрению инновационных подходов, расширению производства и развитию кадров отрасль демонстрирует уверенный рост: за 5 месяцев 2025 года объемы производства мяса выросли более, чем на 30%, молока – порядка 6% к аналогичному периоду прошлого года, – сказал министр.

Во время конкурса зоотехники продемонстрировали знания в области генетики, кормления и содержания молочного скота, умения вести первичный учет животных. А на практическом этапе конкурсанты проводили замеры животных, определяли упитанность и продуктивное состояние.

Лучшим зоотехником Тульской области жюри признало Елену Чурилину из АО «Заря». На втором месте – Анастасия Вепринцева из ООО «Интеркрос Центр», на третьем – сотрудник ООО «Жак» Анувар Турмаханов.

Елена Чурилина представит наш регион на федеральном этапе Всероссийского конкурса, который пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре. Главный приз – миллион рублей.