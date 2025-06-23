В Тульской области объявлена опасность БПЛА

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в сообщении главы региона.
Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.
«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в сообщении главы региона.
Единый номер вызова экстренных служб: 112.
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