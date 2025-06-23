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В Донском прошел «Забег Победы»

В Донском прошел «Забег Победы»

Председатель комитета Тульской областной Думы Елена Гребнева приветствовала участников молодежной патриотической акции.

На площадке Донского политехнического колледжа в рамках всероссийского патриотического проекта «Города-герои – города героев» прошла молодежная патриотическая акция «Забег Победы». Ее инициаторами стали члены Совета молодежных парламентов Центрального федерального округа. В нашем регионе акцию поддержал Молодежный парламент при Тульской областной Думе.

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Забеги проходят во всех субъектах ЦФО. В них участвуют члены молпарламентов, студенты, молодые депутаты законодательных собраний. Общий километраж для забега в каждом регионе – 80 километров.

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Участников мероприятия от имени депутатов регионального парламента приветствовала депутат Тульской областной Думы Елена Гребнева. Она поблагодарила всех, кто принимал участие в организации этого мероприятия, направленного на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

– В течение всего Года защитника Отечества, года юбилея Победы на территории нашего региона реализуется большое количество уже любимых, традиционных патриотических проектов. И, конечно же, появляются новые, такие как «Забег Победы», – сказала Елена Гребнева.  

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Депутат отметила, что забег проходит накануне памятной даты: 80 лет назад на Красной Площади в Москве состоялся первый парад в честь Победы в Великой Отечественной войне.

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– Парад проходил под проливным дождем, который идет и сегодня. Но солдаты и офицеры Красной армии в течение 122 минут шагали в победном марше на главной площади страны, – рассказала Елена Олеговна.

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Сегодня в забеге участвовали более 40 студентов. Ребята поделились впечатлениями.

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– Эту войну нельзя забывать. Это память о наших соотечественниках, которые воевали за нас, за то, чтобы мы могли спокойно жить и исполнять наши мечты, – отметил студент Вячеслав Лобынцев.

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– Нам, как молодому поколению, важно помнить о подвиге наших предков. Они для нас являются примером мужества и отваги, – сказала студентка Виктория Кулькова.

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Со студентами согласен член Молодежного парламента Владислав Севостьянов.

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– Каждый гражданин России должен помнить о подвиге своих дедов и прадедов. Это особенно важно для молодых людей. Потому что пока мы помним, мы не дадим переписать историю нашей страны, – отметил он.

Перед началом забега его участники почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны.

За большую работу по патриотическому воспитанию молодежи сотрудникам колледжа вручили Благодарственные письма Молодежного парламента.

 

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