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Стартап студентки из Тульской области вошел в число лучших на конкурсе «Стартап как диплом»

Стартап студентки из Тульской области вошел в число лучших на конкурсе «Стартап как диплом»

Студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого София Михайлова стала одной из лидеров Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ.

Конкурс организован Министерством образования и науки России. Ее разработка УФ-фитолампы для выращивания декоративных культур в защищенном грунте вошла в топ-50 студенческих проектов.

Проект носит название «BABYLON». Его суть состоит в производстве и выводе на рынок фитолампы с технологией ультрафиолетовой досветкой. Она поможет малым и средним предприятиям, которые занимаются выращиванием растений в защищенном грунте, и частным растениеводам снизить риски потери качества и повысить объем урожайности декоративных культур.

Работу наряду с еще несколькими десятками студенческих стартапов представят партнерам и инвесторам в финале на интерактивной выставке топ-50 проектов конкурса.

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