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Новомосковские огнеборцы вошли в десятку лучших в ЦФО

Новомосковские огнеборцы вошли в десятку лучших в ЦФО

Они хорошо показали себя в решении моделируемых задач, с которыми сотрудники МЧС сталкиваются в работе.

Три дня боролись за победу лучшие звенья газодымозащитников , представляющих пожарно-спасательные гарнизоны субъектов ЦФО и Департамент ГОЧС и ПБ города Москвы. Участники прошли проверку теоретических знаний и пять практических этапов, в которых каждый смог проявить себя и показать свое мастерство: «Работа со стволом», «Концертно-выставочный комплекс», «Квартира», «Хостел» и «Первая помощь».

На этапах смотра-конкурса новомосковские спасатели успешно справились с моделируемыми задачами, которыми сталкиваются на пожарах: разведка в задымленных помещениях, поиск и спасение условных пострадавших, вскрытие дверей при помощи ручного немеханизированного инструмента, защитные действия личного состава при внезапном выбросе пламени, тушение очага условного пожара и оказание доврачебной помощи.

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?По результатам состязаний огнеборцы 25 пожарно-спасательной части Новомосковска вошли в десятку лучших спасателей МЧС России. Центрального федерального округа.

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Автор:
вчера, в 22:21 0
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