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Действия приставов вынудили туляка заплатить более миллиона рублей по алиментам
Фото из архива Myslo.

Действия приставов вынудили туляка заплатить более миллиона рублей по алиментам

Мужчина испугался ответственности.

Житель оружейной столицы накопил огромное количество долгов по алиментам сыну. Приставы неоднократно предупреждали туляка о последствиях, которые ждут его в случае дальнейшей неуплаты, однако отец игнорировал все обращения.

В конечном итоге сумма задолженности перевалила за 1 миллион рублей. На мужчину составили протокол за неуплату средств на содержание детей (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ).

Осознав, что за административной ответственностью может последовать уголовное наказание, отец полностью погасил задолженность перед ребенком.

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Автор:
сегодня, в 16:33 0
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