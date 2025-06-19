Действия приставов вынудили туляка заплатить более миллиона рублей по алиментам

Фото из архива Myslo.

Житель оружейной столицы накопил огромное количество долгов по алиментам сыну. Приставы неоднократно предупреждали туляка о последствиях, которые ждут его в случае дальнейшей неуплаты, однако отец игнорировал все обращения.

В конечном итоге сумма задолженности перевалила за 1 миллион рублей. На мужчину составили протокол за неуплату средств на содержание детей (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ).

Осознав, что за административной ответственностью может последовать уголовное наказание, отец полностью погасил задолженность перед ребенком.