ПМЭФ-2025: В Тульской области появится производство комбикормов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

19 июня соглашение подписали губернатор Дмитрий Миляев и генеральный директор ООО «Агрофид Рус» Виздак Тамаш.

Компания планирует построить в Тульской области завод по производству комбикормов. В год планируется выпускать около 50 000 тонн готовой продукции гранулированного и рассыпного вида.

«Компания „Агрофид“ не один год работает на тульской земле и является одним из ведущих производителей комбикормов для животных в России. Подписанное сегодня соглашение направлено на расширение и развитие действующего производства. Оно позволит привлечь в регион порядка 2 млрд рублей инвестиций и позволит создать 60 новых рабочих мест. Это укрепит позиции компании в России, поможет создать новые рабочие места и укрепить экономику Тульской области. Мы продолжим создавать все условия для комфортной работы инвесторов в нашем регионе», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Правительство региона окажет компании всестороннюю поддержку.