Узловчанин пытался убить знакомую, отказавшуюся заняться с ним сексом

Фото СУ СК по Тульской области.

В Узловой завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на изнасилование, насильственных действиях сексуального характера и уничтожении имущества.

Установлено, что 30 января 2025 года в дома на улице Первомайской в Узловой мужчина применил физическую силу к женщине, отказавшейся заниматься с ним сексом, после чего поджог верхнюю одежду у входной двери. Мужчина скрылся с места преступления, а пострадавшая смогла самостоятельно покинуть горящее здание через окно.

В итоге женщина лишилась жилья, ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Материалы уголовного дела направлены прокурору.