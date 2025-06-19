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Узловчанин пытался убить знакомую, отказавшуюся заняться с ним сексом
Фото СУ СК по Тульской области.

Узловчанин пытался убить знакомую, отказавшуюся заняться с ним сексом

Обиженный мужчина поджег дом.

В Узловой завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на изнасилование, насильственных действиях сексуального характера и уничтожении имущества.

Установлено, что 30 января 2025 года в дома на улице Первомайской в Узловой мужчина применил физическую силу к женщине, отказавшейся заниматься с ним сексом, после чего поджог верхнюю одежду у входной двери. Мужчина скрылся с места преступления, а пострадавшая смогла самостоятельно покинуть горящее здание через окно.

В итоге женщина лишилась жилья, ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Материалы уголовного дела направлены прокурору.

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Автор:
сегодня, в 09:41 0
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