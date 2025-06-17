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На Тульскую область движется гроза с усилением ветра
Фото Алексея Пирязева.

На Тульскую область движется гроза с усилением ветра

Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В Тульской области в ближайший час с сохранением вечером и ночью 18 июня ожидается гроза с порывами ветра до 12-15 м/с, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • парковать машину вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходить шаткие строения;
  • избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

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Фотограф:
сегодня, в 13:31 0
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