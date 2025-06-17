На Тульскую область движется гроза с усилением ветра

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области в ближайший час с сохранением вечером и ночью 18 июня ожидается гроза с порывами ветра до 12-15 м/с, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При порывистом ветре спасатели советуют:

парковать машину вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

находясь на улице, обходить шаткие строения;

избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.