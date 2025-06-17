Пьяный житель Тульской области избил собутыльника: потерпевший умер через два дня

В Тепло-Огаревском районе 44-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, 9 июня ранее судимый обвиняемый распивал алкоголь в компании 41-летнего знакомого. Мужчины поссорились, после чего обвиняемый избил приятеля. От полученных травм тот через два дня скончался.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Обвиняемому предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается.