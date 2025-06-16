Куда туляки могут пожаловаться на недобросовестных туроператоров

В Тульской области за две недели в региональный Роспотребнадзор поступило 174 жалобы от жителей на работу турагентов и туроператоров. Большая часть вопросов касалась:
- нарушения порядка предоставления информации об условиях проживания и путешествия,
- возможности расторжения договоров на туристское обслуживание,
- навязывания дополнительных услуг,
- прав потребителей при обнаружении недостатков оказываемых услуг,
- порядка направления претензий в адрес турагента и туроператора.
Девяти обратившимся была оказана помощь в составлении проектов претензий в адрес исполнителей услуг.
С жалобой на недобросовестных туроператоров можно обратиться в Управление Роспотребнадзора Тульской области:
- по телефону горячей линии 8 (4872) 55-55-50, по будням с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
- в Единый Консультационный центр Роспотребнадзора — 8-800-555-49-43 (круглосуточно);
- оставить жалобу на официальном сайте Управления.