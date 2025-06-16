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Куда туляки могут пожаловаться на недобросовестных туроператоров
Фото: ru.freepik.com.

Куда туляки могут пожаловаться на недобросовестных туроператоров

В Роспотребнадзоре работает горячая линия.

В Тульской области за две недели в региональный Роспотребнадзор поступило 174 жалобы от жителей на работу турагентов и туроператоров. Большая часть вопросов касалась:

  • нарушения порядка предоставления информации об условиях проживания и путешествия,
  • возможности расторжения договоров на туристское обслуживание,
  • навязывания дополнительных услуг,
  • прав потребителей при обнаружении недостатков оказываемых услуг,
  • порядка направления претензий в адрес турагента и туроператора.

Девяти обратившимся была оказана помощь в составлении проектов претензий в адрес исполнителей услуг.

С жалобой на недобросовестных туроператоров можно обратиться в Управление Роспотребнадзора Тульской области:

  • по телефону горячей линии 8 (4872) 55-55-50, по будням с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
  • в Единый Консультационный центр Роспотребнадзора — 8-800-555-49-43 (круглосуточно);
  • оставить жалобу на официальном сайте Управления

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