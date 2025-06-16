Куда туляки могут пожаловаться на недобросовестных туроператоров

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В Тульской области за две недели в региональный Роспотребнадзор поступило 174 жалобы от жителей на работу турагентов и туроператоров. Большая часть вопросов касалась:

нарушения порядка предоставления информации об условиях проживания и путешествия,

возможности расторжения договоров на туристское обслуживание,

навязывания дополнительных услуг,

прав потребителей при обнаружении недостатков оказываемых услуг,

порядка направления претензий в адрес турагента и туроператора.

Девяти обратившимся была оказана помощь в составлении проектов претензий в адрес исполнителей услуг.

С жалобой на недобросовестных туроператоров можно обратиться в Управление Роспотребнадзора Тульской области: