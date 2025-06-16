«Дикая Мята-2025» – три дня вне сети на музыкальном драйве: гости и музыканты поделились эмоциями от фестиваля

В минувшие выходные более 50 тысяч любителей музыки, свободы и открытого неба приехали со всей России на фестиваль «Дикая Мята».

И эта любовь оказалась сильнее, чем капризы погоды!

Для того, чтобы магия любви к фестивалю заработала нужно было не так много: яркий образ, дождевик или зонт и, конечно же, море друзей вокруг! И в этом случае даже отсутствие интернета — не великая потеря.

«Дикая Мята» — единственный российский open air, лайнап которого более чем на половину состоит из выступлений новых артистов. В числе групп, которые впервые вышли на «мятную» сцену, была «Дисциплина Безбольной Биты» — пост-панк коллектив из Тулы, соединяющий чувственность дрим-попа и пост-панка 80-х с поп-элементами.

Для нас участие в «Мяте» — это большое событие. Мы уже были заявлены как участники в 2021 году, но, к сожалению, из-за ковидных ограничений фестиваль тогда отменили за сутки до старта. В этом году наконец-то состоялся наш «мятный» дебют. Это было очень волнительно. Неприятный сюрприз преподнесла погода, но и она не смогла повлиять на общую атмосферу фестиваля, — рассказал гитарист и вокалист группы Дмитрий Шишкин.

Мы играли в последний день. Люди немного уставшие, но очень искренние и настоящие. Выступили мощно! Отдали все силы и получили в ответ море энергии от публики.

Приятно, что успели не только побывать на сцене, но и посетить выступления коллег. Лично я увидел выступление Петра Налича, очень ценю его творчество. Он был шикарен, давно не испытывал мурашек от живой музыки! Мы много кого посмотрели, все выступали на высочайшем уровне. Единственный, кого мы не поняли хип-хоп исполнителя SALUKI: выступление «под плюс» считаю неприемлемым для артиста такого уровня.

В памяти о «Дикой Мяте-2025 останется добрая, ламповая атмосфера фестиваля, несмотря на погодные условия!

В воскресенье на «мятной» сцене выступили еще одни самобытные ребята из Тулы — группа симбиоз романса и рока, британского саунда и русской бардовой песни.

— Мы частые гости и арт-кэпма «Дикой Мяты», и фестивальной площадки. Впервые я вышел на её сцену, когда у меня еще не было своей группы. Именно тогда мы познакомились с Андреем Клюкиным и всей его прекрасной командой. С тех пор мы дружим, — рассказал фронтмен Даниил Матов. — Я горжусь, что могу назвать Андрея Клюкина своим другом. Он и его команда — очень талантливые, интересные, наполненные, идейные люди, с которыми всегда приятно работать и просто проводить время.

Что касается выступления, то не буду скромничать: мы сыграли просто потрясающе! Звук был отстроен великолепно, в очередной раз снимаю шляпу перед всеми работниками сцены. Все было сделано на высшем уровне, поэтому выступать было одно удовольствие. А еще и публика приятная в поле! Несмотря на погодные условия, мы собрали достаточно много людей, и все очень хорошо нас принимали.

Мы выступали первыми в последний день, а это двойная ответственность: люди запоминают как правило то, что было в конце и в начале. Мы восприняли этот вызов, челлендж, маленькое испытание, с которым, на мой вкус, мы справились успешно.

Сами мы в силу загруженности, к сожалению, не очень много успели посетить концертов. Ребята из группы ходили на «СмешBand» и приятно провели время. Конечно же были на «Арии», потому что нужно было отдать должное уважаемым музыкантам и засвидетельствовать их величие. Также давно мечтал побывать и побывал на выступлении Петра Налича, очень люблю его творчество. Это был восторг!

На третий день гости не спешили покидать поле «Дикой Мяты». Наконец-то погода немного наладилась и можно было насладиться атмосферой и приятной музыкой без дождя.

Александр и Юлия Когтевы:

— Это была наша первая дождливая «Мята». Все предыдущие годы нам везло в погодой. Но и тут особо не расстроились — дождевички надели и вперед веселиться!

Один из ярких концертов минувших дней — «Ария». Я их давний фанат и это было хорошо, мне понравилось. С технической точки зрения тоже все отлично.

«Мята» выгодно отличается от многих других фестивалей атмосферой, поэтому мы каждый год сюда возвращаемся. Здесь собираются потрясающие люди, создающие доброе, светлое настроение.

Аля Загирова и Таня Гаврилова:

— Удаленность от города, отдых с подругами — то, для чего едем на «Мяту». Что запомнилось? Даже сложно отметить кого-то одного. Все понравилось! Luverance отдельно приятно удивил. Я первый раз их слышала и осталась под впечатлением. На «Арии» были, но смотрели издалека, не пошли в эту безумную толпу. Мы не ярые фанаты, но все же решили не пропускать это событие! А так мы приехали на Zoloto, TMNV, PALC, Polina Offline. Полина выступила просто шикарно, рыдали на её выступлении! Она была очень трогательна.

Каролина Шередько (в центре) с подругами:

— По началу было сложно принять факт отсутствия интернета и трудностей с оплатой картой. Но потом мы смирились и оказалось, что очень даже неплохо побыть вне сети. Надо просто принять ситуацию и кайфовать в моменте от того, что есть. Нам было очень комфортно и классно: крутая музыка, ради которой все и организовывалось. От многих музыкантов просто мурашки. Так что восторг! Мы приехали сюда ради Гудтаймс — обожаем Артёма. Drummatix вообще просто вчера порвали всех! Это было что-то с чем-то. Еще нам Драгни очень понравился — впервые слушали его вживую.

Мы часто бываем на фестивалях, а на «Мяте» — впервые. Но уже решили, что обязательно вернемся сюда в следующем году! Потому что это было прям... душевно!

В третий день на семи сценах выступили Базар, Jane Air, Пётр Налич, Stigmata, мытищи в огне, Мультfильмы, obraza net, СмешBand, Хохма, Cardio Killer, Рубеж Веков, Каспий и многие другие.