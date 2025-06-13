В Бунырево стартовал фестиваль «Дикая Мята»

Фото Алексея Пирязева

Туляков и гостей нашего региона ждут три дня музыки, драйва и невероятных эмоций!

В пятницу, 13 июня, в 15.00 в Алексинском районе стартовал международный фестиваль «Дикая Мята» — крупнейший независимый мультиформатный опен-эйр в России.

Для туляков и гостей региона выступят: The Hatters, «Три дня дождя», Zoloto, «Ария», «Хлеб», Saluki, polnalyubvi, Drummatix, «Заточка», «Базар», Jane Air, Tmnv, Петр Налич, «Гудтаймс», «Бонд с кнопкой», «Кирпичи», Stigmata, «мытищи в огне», Palc, Oligarkh, «Мультfильмы», Драгни, Beautiful boys, хмыров, Manapart, «Конец солнечных дней», obraza net, «Хохма», The Translators, Yan Dilan, «Молодость Внутри» и многие другие исполнители.

Истинных фанатов не остановили внезапные и обильные ливни: они прибыли в Бунырево, вооружившись дождевиками и резиновыми сапогами. Очередей на въезде нет, большинство зрителей заехали на площадку заранее — в этом году организаторы открыли двери фестивальной площадки 12 июня, в 18.00.

Первые треки уже прозвучали, но самые интересные и долгожданные концерты — впереди! О том, какой получилась «Дикая Мята 2025», мы обязательно покажем и расскажем на Myslo!