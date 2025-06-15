«Ария», «Бонд с кнопкой» и свадьбы: фоторепортаж со второго дня «Дикой Мяты»

Фото Алексея Пирязева.

«Если бы „Мята“ могла говорить, она бы сказала „Ныряй!“, — сказал про фестиваль Драгни.

И это действительно так: тут невозможно не погрузиться с головой в чарующую атмосферу свободы, музыки и любви! А дождливые выходные — не повод унывать, если ты на «Дикой Мяте». Дождевик прикроет от непогоды, а настроение создадут музыка и любимые артисты и, конечно же, друзья.

Утро субботы у маяка по ежегодной традиции стало местом регистрации брака и рождения новых семейных пар.

Ирина и Аркадий Загудаевы:

— Поездка на «Мяту» в прошлом году стала первым нашим совместным путешествием. Мы приехали из Чебоксар на машине. Тогда еще только начинали встречаться. Гуляя по площадке, тогда видели, что пары расписываются на фестивальном поле. Поэтому, когда сами приняли решение заключить брак, подумали, что это это классно сделать именно здесь. Фестиваль семейный, много людей приезжают сюда с детьми. Я надеюсь, что у нас появится традиция справлять годовщину рождения семьи на «Дикой Мяте».

Владислав и Евгения Николаевы:

— Я родом из Алексина и была на самой первой «Мяте» на это поле в 2015 году. Я сразу же влюбилась в это состояние гостей фестиваля, в это ощущение свободы, открытого неба. И каждый год я ее с нетерпением жду. В прошлом году переехала в Санкт-Петербург, буквально через несколько дней встретила будущего мужа и, когда он мне сделал предложение, я сразу же предложила ему поехать на «Мяту» расписаться. Он поддержал: тоже не хотел какое-то обычное торжество, рестораны, ЗАГСы. Мы думаем, что такой необычное начало нашей семейной жизни сделает ее крепче, выведет ее за пределы общепринятых рамок. Мы будем строить ее на доверии и взаимоуважении.

В течение дня на сцены фестиваля вышли Zoloto, Saluki, Drummatix, "Кирпичи", Драгни, "Бонд с кнопкой", хмыров, "Молодость внутри", Beautiful boys, Palc, The Translators, Manapart, El Mashe, Tabasco Band, Melekess, Juzeppe Junior, "Стрио", 3333, "Травма" и многие другие.

Хедлайнером стала группа «Ария». Спеть любимые песни с артистами собрались если не все гости «Дикой Мяты», то большинство!