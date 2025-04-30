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Семь мест в Тульской области, которые изменились до неузнаваемости

Семь мест в Тульской области, которые изменились до неузнаваемости

Какую территорию благоустроят в следующем году, выбирать тебе. Подробности – в материале Myslo.

Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства в самом разгаре. Пока жители Тульской области выбирают территории, которые обновят в следующем году, мы решили вспомнить, какие парки и скверы успела преобразить программа в прошлые годы.

Школьный сквер в Кимовске

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Благоустройство сквера в районе школы № 7 в Кимовске прошло в 2024 году. Пространство в рейтинговом голосовании поддержало около трех тысяч жителей.

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В сквере появилось несколько детских и спортивных площадок. Также выполнены работы по освещению и озеленению.

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По итогам рейтингового голосования этого года второй этап благоустройства пространства будет реализован в 2025 году.

 
Сквер «Подкова» в Алексине
 
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Сквер стал победителем рейтингового голосования в 2023 году, за его благоустройство проголосовало более 3 тыс. человек. Он расположен в микрорайоне Шахтерском на въезде в Алексин. 

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В сквере обустроили зону отдыха для взрослых и детей, игровую площадку и парковку, установили скамейки, качели, урны и т. д. Также были смонтированы системы видеонаблюдения.
 

Сквер 40-летия основания города в Щекино

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В рамках первого этапа благоустройства, в 2022 году, в сквере установили детскую площадку, урны и лавочки. Также были выполнены работы по устройству освещения и травмобезопасного покрытия, обновлено асфальтовое покрытие дорожек и проведена санитарная рубка деревьев.

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На втором этапе выполнено комплексное озеленение пространства.

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Парк Железнодорожников в Узловой

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В парке создана входная группа, обустроены пешеходные дорожки, установлено освещение, навесы, качели и скамейки.

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Для удобства жителей на благоустроенной территории появился стенд с информацией о движении поездов.

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Кировский сквер в Туле

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Это общественное пространство стало победителем рейтингового голосования в 2018 году. В 2019-м прошел первый этап благоустройства. В 2023 году сквер снова стал победителем голосования для второго этапа работ, из 50 тысяч туляков за него проголосовало более 27 тысяч.

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Сквер преобразился. Здесь установили несколько детских площадок с разным наполнением, запустили три фонтанных комплекса: пешеходный фонтан, фонтан в виде яхты и большой фонтан с наклонной чашей.

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В сквере появилось детское игровое и спортивное оборудование. Здесь обустроили входные группы, уложили плитку, заменили уличное освещение. Также территорию сквера озеленили: дополнительно высадили деревья и кустарники, посеяли газон.

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Площадь возле ДК в поселке Октябрьском Киреевского района

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Площадь возле ДК в пос. Октябрьском Киреевского района — победитель 2023 года.

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Здесь выложили тротуарную плитку, установили навесы с городскими качелями, скамьи и урны. Также оборудовали воркаут-площадку с турниками и тренажерами, посадили кустарники и газон.

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Зона у воды в Богородицке

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За благоустройство этой территории проголосовало более 4 тыс. жителей.

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В зоне отдыха на набережной обустроен пирс, выложена тротуарная плитка, установлены малые архитектурные формы, теневые навесы, лавочки и урны. Также появилось освещение и видеонаблюдение.

 

Ты можешь выбрать, какие территории благоустроят в Тульской области в следующем году.

В программе участвуют 20 объектов из десяти муниципальных образований численностью более 20 тысяч человек.

Отдать голос за выбранный объект может любой житель Тульской области старше 14 лет. Сделать это можно двумя способами:

  • на сайте Госуслуг по ссылке: zagorodsreda.gosuslugi.ru;
  • с помощью волонтеров, которые будут работать в городах по всей Тульской области.

Поторопитесь, голосование в этом году продлится до 12 июня.

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Автор:
сегодня, в 17:55 +2
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