Битва районов Тулы: какой сквер должен победить в конкурсе на благоустройство?

Всероссийское голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» идет в Туле больше месяца. За это время свой выбор сделало больше 90 тысяч жителей региона.

В областной столице на голосование вынесены две территории: сквер Памяти жертв политических репрессий на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Ф. Смирнова и Комсомольский сквер на пересечении улиц Оборонной и Староникитской.

Мнения туляков разделились. Myslo поговорил с жителями разных районов Тулы.

Наталия Никулина — старшая по дому одной из многоэтажек, находящихся недалеко от сквера Памяти жертв политических репрессий. Она уверена: территорию давно пора обновить.

Наталия Никулина — Сквер раньше принадлежал заводу, за ним следили. Потом он как будто стал никому ненужным, убирать стали хуже, да и время шло. Сейчас он выглядит плохо, я бы даже сказала, что находиться в нем неприятно. Но знаю, что семьи с детьми туда ходят — гуляют, кормят уток. Поблизости парков и скверов нет, во дворах шумно, ездят машины. Мамам с колясками нужно место потише. Хочется, чтобы сквер ожил, чтобы в нем появились лавочки, цветы и, самое главное, освещение. Так можно будет наслаждаться прогулками там и днем, и вечером. Помимо того что сквер — хорошая зеленая территория с деревьями, это еще и наша память. В него не только жители ближайших домов приходят, но и туристы заглядывают. Сохранить память и облагородить территорию в центре города нужно обязательно. Мы за нее уже проголосовали. Кто-то — самостоятельно, кто-то — с помощью волонтеров. Но жители дома были единогласны — за наш сквер.

Илья Шанин живет недалеко от цирка, но душой болеет за Комсомольский сквер на пересечении улиц Оборонной и Староникитской.

Илья Шанин — Я рад, что у нас в городе обновляют общественные пространства. Территория на пересечении улиц Оборонной и Староникитской мной никогда не воспринималась как полноценный сквер. Даже мысли не возникало пойти туда отдыхать. Но как было бы прекрасно, если бы в городе появилось еще одно место для отдыха. Район густонаселенный, людей в сквере точно будет много. Хотелось бы видеть его зеленым и комфортным для людей всех возрастов. Я не специалист в дизайне, но, глядя на уже реализованные в Тульской области проекты, уверен, что профессионалы дадут этому месту новую жизнь.

Напомним, в Тульской области на обновление в 2026 году претендуют двадцать территорий в десяти муниципалитетах численностью более 20 тысяч человек: Тула, Алексин, Донской, Ефремов, Новомосковск, а также Богородицкий, Кимовский, Киреевский, Узловский и Щекинский районы.