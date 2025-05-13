Как благоустроить сквер в своем городе?

Всероссийское голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит в Тульской области пятый год. Жители сами выбирают территории для преображения в первую очередь.

В 2024 году так преобразили 10 общественных пространств. В центре Богородицка создали комфортную зону отдыха у воды. Зона отдыха возле набережной в Богородицке вошла в Федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства за 2024 год, который утверждает Минстрой РФ. Этот проект в голосовании поддер­жало более четырех тысяч жителей Богородицка.

Елена Плахотникова – Здесь всегда была заросшая территория, заброшенный клочок земли возле воды. Никому раньше и в голову бы не пришло проводить время в этом месте. Но сейчас все изменилось. Появились навесы, лавочки, освещение, видео­наблюдение. Возле воды теперь постоянно отдыхают жители. Однажды даже видела, как дедушка с внуком приехали к этом месту на лодке. Было очень мило. Вообще, город сильно преобразился, в Богородицке стало много благоустроенных точек, это приятно. В этом году город снова участвует в голосовании. Один из объектов – пляж. Если территория победит, она станет отличным продолжением преображения Богородицка.

Также в 2024 году в Узловой в парке Железнодорожников создали пешеходный фонтан, теневые завесы и установили современную спортплощадку. В Щекине провели комплексное озеленение сквера 40-летия основания города. В Кимовске и Донском появились новые общественные пространства, в Алексине – сквер «Подкова».

Самым крупным проектом программы стал Кировский сквер в Туле. Здесь появились три фонтана, семь детских локаций и современная спортплощадка.

Ольга Денисова:

– Я старшая по дому, который находится в пяти минутах ходьбы от сквера, так что могу в полной мере оценить его перерождение. Ему давно требовалось благоустройство: территория обветшала, была уже несовременной и непривлекательной. В прошлом году у Кировского сквера началась новая жизнь! Теперь там гуляют молодые семьи, проводят время люди постарше. Стало красиво. Особенно, конечно, впечатляют фонтаны. Я и жители моего дома говорят спасибо за такие изменения. Мы не зря поддержали благоустройство. Голосовали, кстати, электронно. Оказалось, это быстро и очень просто.

В этом году на голосование выставлено 20 территорий из 10 муниципальных образований. Половина из них будет благоустроена. Какие именно объекты станут победителями – решать вам.

Отдать голос за выбранный объект может любой житель Тульской области старше 14 лет на сайте Госуслуг по ссылке: zagorodsreda.gosuslugi.ru. В информировании о голосовании задействованы волонтеры.

Поторопитесь, голосование в этом году продлится до 12 июня.