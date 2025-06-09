Ураганный ветер в Тульской области повредил крыши 10 домов

В Туле состоялось заседание штаба по ликвидации последствий непогоды и восстановлению энергоснабжения.

Заседание провёл первый заместитель главы Тульской области, председатель регионального правительства Михаил Пантелеев. Больше всего повреждений из-за сильного ветра зафиксировано в Туле и Ясногорске.

Повреждены кровли восьми многоквартирных и двух частных домов. Ведётся работа по организации безопасного нахождения жителей и ремонту крыш. Также отмечено падение деревьев и нарушение электроснабжения в Туле, Новомосковске, Ясногорском, Веневском, Щекинском и Заокском районах.

Ликвидация последствий падений деревьев находится на контроле у глав администраций муниципальных образований. Для оперативного восстановления энергоснабжения в два раза увеличено количество аварийных бригад «Тулэнерго». Полностью восстановить повреждённые линии электропередачи планируется завтра.