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Ураганный ветер в Тульской области повредил крыши 10 домов

Ураганный ветер в Тульской области повредил крыши 10 домов

В Туле состоялось заседание штаба по ликвидации последствий непогоды и восстановлению энергоснабжения.

Заседание провёл первый заместитель главы Тульской области, председатель регионального правительства Михаил Пантелеев. Больше всего повреждений из-за сильного ветра зафиксировано в Туле и Ясногорске.

Повреждены кровли восьми многоквартирных и двух частных домов. Ведётся работа по организации безопасного нахождения жителей и ремонту крыш. Также отмечено падение деревьев и нарушение электроснабжения в Туле, Новомосковске, Ясногорском, Веневском, Щекинском и Заокском районах.

Ликвидация последствий падений деревьев находится на контроле у глав администраций муниципальных образований. Для оперативного восстановления энергоснабжения в два раза увеличено количество аварийных бригад «Тулэнерго». Полностью восстановить повреждённые линии электропередачи планируется завтра.

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