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Ураганный ветер оставил Богучарово без электричества, повалил деревья, столбы и заборы
Фото: телеграм-канал "Тула. Происшествия"

Ураганный ветер оставил Богучарово без электричества, повалил деревья, столбы и заборы

Кадры с последствиями непогоды прислали в редакцию Myslo местные жители.

По словам нашего читателя, в Богучарово бушевал настоящий ураган – он повалил деревья, металлические заборы, столбы ЛЭП и оборвал провода. В нескольких многоквартирных домах повреждена кровля, часть домов осталась без электричества. 

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В пресс-службе «Тулэнерго» сообщили, что энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение в Большой Туле. В зону ответственности Ленинского РЭС  направлены дополнительные 8 бригад энергетиков. 

Энергетики оперативно реагируют на поступающие сообщения о нарушении электроснабжения и прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам. Работы будут вестись непрерывно до полного возобновления подачи электричества каждому абоненту.

Сотрудники «Тулэнерго» призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним ближе 8 метров и обратиться в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно на официальном сайте по ссылке, через мобильное приложение «Есть свет!», а также по телефону горячей линии: 8(800)220-0-220.

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