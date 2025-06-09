Ураганный ветер оставил Богучарово без электричества, повалил деревья, столбы и заборы

Фото: телеграм-канал "Тула. Происшествия"

По словам нашего читателя, в Богучарово бушевал настоящий ураган – он повалил деревья, металлические заборы, столбы ЛЭП и оборвал провода. В нескольких многоквартирных домах повреждена кровля, часть домов осталась без электричества.

В пресс-службе «Тулэнерго» сообщили, что энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение в Большой Туле. В зону ответственности Ленинского РЭС направлены дополнительные 8 бригад энергетиков.

Энергетики оперативно реагируют на поступающие сообщения о нарушении электроснабжения и прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам. Работы будут вестись непрерывно до полного возобновления подачи электричества каждому абоненту.

Сотрудники «Тулэнерго» призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним ближе 8 метров и обратиться в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно на официальном сайте по ссылке, через мобильное приложение «Есть свет!», а также по телефону горячей линии: 8(800)220-0-220.