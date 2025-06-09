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Туляков приглашают на персональную выставку живописи Нады Дутиной
Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

Туляков приглашают на персональную выставку живописи Нады Дутиной

В экспозиции будут представлены более 60 работ художницы.

Нада Дутина – основательница и член международной общественной организации художников «Круг». Она родилась в Требине, Босния и Герцеговина, и училась в Академии живописи и графики в том же городе.

В 2007 году Нада встретила на пленэре в своей родной стране тульского художника, члена Союза художников России Александра Петровичева. Эта встреча положила начало их дружбе, которая впоследствии переросла в плодотворное сотрудничество.

Художница переехала в Тулу и с тех пор живет и работает в России. Много из ее работ посвящены Тульской области. Сегодня её работы находятся в галереях в Боснии и Герцеговине, России, Германии, Франции, США, Италии.

Выставка работ Нады Дутиной пройдёт в Выставочном зале Тулы. Вернисаж состоится в среду, 11 июня, в 17.00. Телефон для справок: 8(4872)56-09-92.

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