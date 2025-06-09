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В селе Алешня под Тулой жители остались без электричества из-за урагана
Фото от читателей Myslo.

В селе Алешня под Тулой жители остались без электричества из-за урагана

С нескольких домов сорвало крыши.

Сегодня, 9 июня, на Тульскую область обрушился ураган, в нескольких населенных пунктах прошли сильные ливни и град, порывами ветра ломало деревья. В селе Алешня под Тулой из-за непогоды оборвались электрические провода, с нескольких домов снесло крыши.

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По информации читателей Myslo, как минимум два многоквартирных дома остались без электричества. Известно, что вода затопила несколько квартир. Местные жители сами ликвидируют последствия урагана: латают дыры в крышах подручными материалами.

На месте работают сотрудники МЧС.

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Автор:
сегодня, в 17:34 0
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