В селе Алешня под Тулой жители остались без электричества из-за урагана

Фото от читателей Myslo.

Сегодня, 9 июня, на Тульскую область обрушился ураган, в нескольких населенных пунктах прошли сильные ливни и град, порывами ветра ломало деревья. В селе Алешня под Тулой из-за непогоды оборвались электрические провода, с нескольких домов снесло крыши.

По информации читателей Myslo, как минимум два многоквартирных дома остались без электричества. Известно, что вода затопила несколько квартир. Местные жители сами ликвидируют последствия урагана: латают дыры в крышах подручными материалами.

На месте работают сотрудники МЧС.