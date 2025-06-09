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В Большой Туле устраняют последствия ураганного ветра
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Большой Туле устраняют последствия ураганного ветра

Ход работ проверил глава администрации Илья Беспалов.

В поселке Октябрьском бригады Ленинского РЭС восстанавливают электроснабжение. Организован подвоз питьевой воды населению. 

В качестве временной меры УК закрывает участки сорванной крыши пластиковой пленкой. 

Сотрудники Центра гражданской защиты распиливают поваленные деревья. 

Представители администрации территории «Рождественское» обходят квартиры — описывают поврежденное имущество.

В с. Алешня также есть повреждения кровель, их временно закрывают, после специалисты займутся восстановлением.

- Ситуация по ликвидации последствий непогоды во всех населенных пунктах — на контроле. Жителям окажем всю необходимую помощь, - сообщил Беспалов. 

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