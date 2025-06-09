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Кто поможет проголосовать за благоустройство, если вы не зарегистрированы на сайте госуслуг?

Кто поможет проголосовать за благоустройство, если вы не зарегистрированы на сайте госуслуг?

Рассказываем, чем могут помочь волонтеры и где их можно найти.

До конца Всероссийского голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» осталось три дня. Вы пока еще можете выбрать территорию, которую благоустроят в следующем году.

Основной способ голосования — на сайте «Госуслуги» по ссылке: zagorodsreda.gosuslugi.ru. Но что делать тем, кто не владеет модными гаджетами и интернетом? Конечно, отдать свой голос может любой из вас! Для этого нужно обратиться к волонтерам.

Каждый день на улицы муниципальных образований, в которых есть объекты, участвующие в конкурсе, выходят десятки помощников. Они очень востребованы. С их помощью проголосовало больше 30 тысяч человек из почти 124 тысяч.

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Татьяна Кожухова, заместитель начальника управления по благоустройству администрации Тулы:

— Работа волонтеров будет организована до 12 июня, последнего дня голосования. Ежедневно у нас выходит порядка 80 волонтёров. Они дежурят в общественных местах, на предприятиях и в крупных организациях.

Волонтером может стать любой желающий. Для этого нужно подать заявку на платформе «Добро.ру». Мы связываемся с кандидатами, проводим инструктаж и выдаем им форму и оборудование.

График выхода волонтеров мы формируем ежедневно. Каждый день в плане порядка 40 предприятий. Еще в списке — школы, налоговые, пенсионные фонды, бюджетные организации и торговые центры.

К ребятам может обратиться любой желающий. На них надета брендированная форма, так что узнать в толпе их очень просто.

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Светлана Авдеева, волонтер:

— Тем, у кого есть регистрация на Госуслугах, мы помогаем информационно. А те, кто зарегистрирован, но не пользуется интернетом и не владеет гаджетами, могут отдать свой голос с нашей помощью. Для этого понадобится только мобильный телефон, на который придет код подтверждения.

Нам нравится, что мы помогаем тем, кто хочет сделать наш город еще более комфортным. Люди заинтересованы в этом и, думаю, с радостью потом оценят изменения.

Напомним, на голосование выставлено по два пространства в 10 муниципальных образованиях Тульской области с численностью жителей свыше 20 тыс. человек. В регионе это: Тула, Алексин, Донской, Ефремов, Новомосковск, а также Богородицкий, Кимовский, Киреевский, Узловский и Щекинский районы.

Отдать свой голос может любой житель региона старше 14 лет. Голосование продлится до 12 июня.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» восемь лет. С её помощью уже благоустроили десятки городских пространств, а прямо сейчас идет ремонт сквера им. Л. Н. Толстого в Туле.

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сегодня, в 11:36 0
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