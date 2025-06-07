  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Аграрии Тульской области завершили весеннюю посевную кампанию - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Аграрии Тульской области завершили весеннюю посевную кампанию
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Аграрии Тульской области завершили весеннюю посевную кампанию

В 2025 году посеяно и засажено порядка 600 тысяч гектаров.

С учетом озимого сева ожидаем в текущем году общую посевную площадь на уровне 945 тысяч гектаров. Ее основу традиционно составляют зерновые и зернобобовые, кормовые и масличные культуры, картофель и овощи. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Продолжаем поддерживать наших аграриев: в полном объёме выплачены субсидии на производство зерновых культур и картофеля. Тульским аграрным центром выдано материальных ресурсов в виде товарных кредитов на суммы порядка 1 миллиарда рублей", - сообщил глава региона. 

Кроме того, в рамках механизма льготного кредитования привлечено более 4 млрд рублей краткосрочных кредитов.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:14 +1
Другие статьи по темам
Событие
весенняя посевная
Люди
Дмитрий Миляев
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Сегодня в Тульской области ожидаются ливни с градом, а в воскресенье – жара до +30
Сегодня в Тульской области ожидаются ливни с градом, а в воскресенье – жара до +30
Губернатор напомнил тулякам правила безопасности при падении БПЛА
Губернатор напомнил тулякам правила безопасности при падении БПЛА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.