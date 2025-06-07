Аграрии Тульской области завершили весеннюю посевную кампанию

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В 2025 году посеяно и засажено порядка 600 тысяч гектаров.

С учетом озимого сева ожидаем в текущем году общую посевную площадь на уровне 945 тысяч гектаров. Ее основу традиционно составляют зерновые и зернобобовые, кормовые и масличные культуры, картофель и овощи. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Продолжаем поддерживать наших аграриев: в полном объёме выплачены субсидии на производство зерновых культур и картофеля. Тульским аграрным центром выдано материальных ресурсов в виде товарных кредитов на суммы порядка 1 миллиарда рублей", - сообщил глава региона.

Кроме того, в рамках механизма льготного кредитования привлечено более 4 млрд рублей краткосрочных кредитов.