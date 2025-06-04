В Пролетарском районе Тулы ограничат движение транспорта

6 июня в Туле пройдут мероприятия, посвященные празднованию религиозного праздника Курбан-байрам. Из-за этого будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает городская администрация.
Так, 5 июня с 23.00 до 9.00 6 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:
- по ул. Кутузова на участке от ул. Чаплыгина до ул. Академика Бардина,
- по ул. Металлургов на участке от ул. Чаплыгина до ул. Академика Бардина.
6 июня с 5.00 до 9.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского общественного транспорта:
- по ул. Чаплыгина на участке от ул. Кутузова до ул. Металлургов,
- по ул. Академика Бардина на участке от ул. Кутузова до ул. Металлургов.
В администрации отметили, что на период проведения мероприятия выпуск автобусов на маршруты регулярных перевозок будет осуществляться в полном объеме.