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В Пролетарском районе Тулы ограничат движение транспорта

В Пролетарском районе Тулы ограничат движение транспорта

Это связано с мусульманским праздником Курбан-байрам.

6 июня в Туле пройдут мероприятия, посвященные празднованию религиозного праздника Курбан-байрам. Из-за этого будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

Так, 5 июня с 23.00 до 9.00 6 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • по ул. Кутузова на участке от ул. Чаплыгина до ул. Академика Бардина,
  • по ул. Металлургов на участке от ул. Чаплыгина до ул. Академика Бардина.

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6 июня с 5.00 до 9.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского общественного транспорта:

  • по ул. Чаплыгина на участке от ул. Кутузова до ул. Металлургов,
  • по ул. Академика Бардина на участке от ул. Кутузова до ул. Металлургов.

В администрации отметили, что на период проведения мероприятия выпуск автобусов на маршруты регулярных перевозок будет осуществляться в полном объеме.

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