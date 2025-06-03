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Туляки пожаловались губернатору на отсутствие площадок для выгула собак в районе трех жилых комплексов
Фото Артема Жильцова.

Туляки пожаловались губернатору на отсутствие площадок для выгула собак в районе трех жилых комплексов

Чиновники пообещали решить вопрос в 2026 году.

Туляк обратился с жалобой к главе региона Дмитрию Миляеву на отсутствие площадок для выгула собак в районе жилых комплексов «Левобережный», «Суворовский», «Времена года». Обращение рассмотрели в ходе оперативного совещания накануне, 2 июня. 

Глава администрации города Тулы Илья Беспалов доложил, что на придомовой территории заявителя и на прилегающей территории место для размещения площадки отсутствует. Проведена работа с застройщиком ЖК.

«После определения места и передачи участка в муниципальную собственность будет проведено собрание инициативных жителей по вопросу участия в проекте „Народный бюджет“ либо в другую программу на 2026 год», — заключил Беспалов. 

Губернатор отметил, что при формировании планов на следующий год необходимо учитывать мнение жителей по вопросу размещения площадок рядом с домами и в парковых зонах. 

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