Туляки пожаловались губернатору на отсутствие площадок для выгула собак в районе трех жилых комплексов

Фото Артема Жильцова.

Туляк обратился с жалобой к главе региона Дмитрию Миляеву на отсутствие площадок для выгула собак в районе жилых комплексов «Левобережный», «Суворовский», «Времена года». Обращение рассмотрели в ходе оперативного совещания накануне, 2 июня.

Глава администрации города Тулы Илья Беспалов доложил, что на придомовой территории заявителя и на прилегающей территории место для размещения площадки отсутствует. Проведена работа с застройщиком ЖК.

«После определения места и передачи участка в муниципальную собственность будет проведено собрание инициативных жителей по вопросу участия в проекте „Народный бюджет“ либо в другую программу на 2026 год», — заключил Беспалов.

Губернатор отметил, что при формировании планов на следующий год необходимо учитывать мнение жителей по вопросу размещения площадок рядом с домами и в парковых зонах.