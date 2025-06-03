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  4. Прокуратура судится с тульским оборонным предприятием «Штамп» и Росимуществом из-за передачи части завода иностранной компании в офшоре - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В суде выяснят, как часть тульского предприятия ОПК ушла иностранной компании в офшоре

В суде выяснят, как часть тульского предприятия ОПК ушла иностранной компании в офшоре

Арбитражный суд принял к рассмотрению иск от прокуратуры Тульской области к Cenbery Internation Ltd.

В качестве третьих лиц к делу привлечены: региональное УФССП, АО «БКС Управление Благосостоянием» (занимается управлением активами), банк «Уралсиб», «Машзавод „Штамп“», госкорпорация «Ростех», региональное управление Росреестра, городское управление комитета имущественных и земельных отношений, федеральное министерство промышленности и торговли.

Предварительное заседание назначено на 2 марта 2026 года, оно пройдет в закрытом режиме. Известно, что иск связан с заводом «Штамп» (входит в госкорпорацию «Ростех»), часть территорий которого перешла в руки частным лицам в счет погашения долга еще в 2006 году.

На сайте предприятия ранее было указано следующее:

d319c51c-8478-4719-9aa6-faa574f966fc.png

Данная информация сохранилась только на предпросмотре страницы в Google. Теперь на сайте предприятия значится, что оно «пережило множество изменений, производя продукцию различного назначения, соответствующую потребностям времени. На сегодняшний день оно является единственным серийным изготовителем самоваров в России».

Изначально прокуратура требовала восстановить право собственности Российской Федерации на часть территории «Штампа», которая перешла в частную собственность. Судя по всему, речь идет о цехах 18 и 23. Общая стоимость имущества составляет более 160 миллионов рублей.

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сегодня, в 10:25 +5
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