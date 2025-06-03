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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидаются грозовые ливни и град
Фото из архива Myslo

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидаются грозовые ливни и град

Погода ухудшится в ближайшие часы.

Ночью 4 июня на территории Тульской области ожидаются сильные дожди, ливни, днем кратковременные дожди, местами ливни, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.

При грозе:

  • по возможности не выходите из дома,
  • на открытой местности не стоит прятаться под высокие деревья (особенно одинокие),
  • держитесь подальше от электропроводки и антенн,
  • отключите радио и телевизор,
  • не оставляйте детей без присмотра.

При порывистом ветре:

  • машину следует парковать вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций,
  • находясь на улице, обходите шаткие строения,
  • избегай деревьев и сооружений повышенного риска.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.

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сегодня, в 19:40 +1
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