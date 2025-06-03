Метеопредупреждение: в Тульской области ожидаются грозовые ливни и град

Ночью 4 июня на территории Тульской области ожидаются сильные дожди, ливни, днем кратковременные дожди, местами ливни, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.
При грозе:
- по возможности не выходите из дома,
- на открытой местности не стоит прятаться под высокие деревья (особенно одинокие),
- держитесь подальше от электропроводки и антенн,
- отключите радио и телевизор,
- не оставляйте детей без присмотра.
При порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций,
- находясь на улице, обходите шаткие строения,
- избегай деревьев и сооружений повышенного риска.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.