Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации в МФЦ Тулы и Новомосковска

Представители Управления Роспотребнадзора по Тульской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проведут бесплатные консультации многофункциональных центрах.

Все обратившиеся получат подробные разъяснения по различным направлениям потребительского законодательства и проблемным вопросам в области розничной торговли, а также медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и иных услуг.

Специалисты расскажут, как действовать в той или иной ситуации, чтобы отстоять свои права, помогут составить проект досудебной претензии или искового заявления. Консультации пройдут в среду, 4 июня, с 9.00 до 18.00, по следующим адресам: