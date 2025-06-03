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Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации в МФЦ Тулы и Новомосковска

Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации в МФЦ Тулы и Новомосковска

Задать вопрос специалистам ведомства смогут все желающие.

Представители Управления Роспотребнадзора по Тульской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проведут  бесплатные консультации многофункциональных центрах.

Все обратившиеся получат подробные разъяснения по различным направлениям потребительского законодательства и проблемным вопросам в области розничной торговли, а также медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и иных услуг.

Специалисты расскажут, как действовать в той или иной ситуации, чтобы отстоять свои права, помогут составить проект досудебной претензии или искового заявления. Консультации пройдут в среду, 4 июня, с 9.00 до 18.00, по следующим адресам:

  • Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б (флагманский центр «Мои документы»),
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7.

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