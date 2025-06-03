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В Тульской области стартовал автомобильный туристический сезон
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области стартовал автомобильный туристический сезон

Начался автопробег по маршруту «Тульская сокровищница» на автомобилях Haval. Он пролегает от музея-заповедника В. Д. Поленова до музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина и депутат Госдумы Надежда Школкина посетили музей-заповедник «Поленово» вместе со своими подопечными – участниками СВО Владиславом Пановым и Сергеем Акимовым.

По поручению губернатора за каждым участником управленческого модуля проекта «Герой 71» были закреплены наставники – руководители органов власти, федеральных структур и ведущих предприятий, депутаты. Их задача – помочь бойцам раскрыть свой потенциал в мирной жизни.

В новом летнем сезоне концепция продвижения региона основана на слогане «Тула по пути». По словам Татьяны Рыбкиной, одним из приоритетов отрасли в регионе является развитие автотуризма. Сейчас в национальном реестре представлены три маршрута.

– По поручению Дмитрия Миляева особое внимание уделяется повышению уровню комфорта и сервиса гостей и жителей региона. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» активно развивается туристическая инфраструктура. Также реализуется ряд проектов по продвижению тульских брендов, повышению узнаваемости региона, – подчеркнула министр.

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При содействии Надежды Школкиной, начал работу раздел на туристической платформе «Погнали!», посвященный Туле. В рамках соглашения о стратегическом партнерстве между порталом и Агентством развития туризма Тульской области в сервис интегрированы инструменты для планирования поездки: маршруты, атмосферные локации и интересные факты о достопримечательностях, места для проживания и досуга и контакты гидов.

– Поддерживая такие инициативы, мы вносим реальный вклад не только в развитие внутреннего туризма, но и в укрепление межрегиональных связей. «Погнали!» – удивительный ресурс, который не словами, а наглядно показывает возможности и ценность путешествий по родным краям. А в нашей стране есть что посмотреть и чем гордиться, – сказала Надежда Школкина.

В ходе презентации автомаршрута была представлена идея участника СВО и проекта «Герой 71» Владислава Сагирова – брендированная фура, несущая на борту слоган туристического сезона-2025 и образы узнаваемых тульских достопримечательностей, а также QR-код, ведущий на турпортал региона, где каждый может спланировать свое путешествие по Тульской области.

Второй день путешествия пройдет по федеральной трассе М-4 «Дон» через Кондуки и музейный комплекс «Куликово поле».

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