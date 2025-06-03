Максим Ильяхов расскажет тулякам, как запускать подкасты, которые действительно слушают

Фото Алексея Пирязева.

Участники смогут задать писателю вопросы по редактуре и развитии авторских проектов. 16+

Завтра, 4 июня, в 18.30 в «Октаве» пройдет открытый урок с Максимом Ильяховым — писателем, автором книг «Пиши, сокращай» и «Ясно, понятно», редактором и одним из самых авторитетных специалистов в сфере текстов и коммуникации.

Встреча пройдёт в рамках запуска второго потока курса «Школа подкастов» и будет полезна всем, кто задумывается о создании подкаста или уже пробует себя в этом формате.

Почему стоит прийти?

Подкасты — это не просто тренд, а растущий канал медиа- и деловой коммуникации. По данным международных исследований, аудитория подкастов стабильно растёт: слушают в дороге, во время работы, дома. Это способ говорить напрямую с аудиторией, без посредников и алгоритмов.

На встрече Максим Ильяхов расскажет:

почему подкасты стали ключевым форматом для экспертов, медиа и брендов;

зачем запускать подкаст;

как выбрать тему, которая будет интересна не только вам;

что делает подкаст «нужным» для слушателей;

как через подкаст усиливать личный бренд или развивать проект;

какие ошибки мешают подкастам быть услышанными.

Кроме того, это отличная возможность задать Максиму вопросы лично — о подкастах, редактуре, развитии авторских проектов и коммуникации с аудиторией.

Вход свободный, но по предварительной регистрации по ссылке.