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Максим Ильяхов расскажет тулякам, как запускать подкасты, которые действительно слушают
Фото Алексея Пирязева.

Максим Ильяхов расскажет тулякам, как запускать подкасты, которые действительно слушают

Участники смогут задать писателю вопросы по редактуре и развитии авторских проектов. 16+

Завтра, 4 июня, в 18.30 в «Октаве» пройдет открытый урок с Максимом Ильяховым — писателем, автором книг «Пиши, сокращай» и «Ясно, понятно», редактором и одним из самых авторитетных специалистов в сфере текстов и коммуникации.

Встреча пройдёт в рамках запуска второго потока курса «Школа подкастов» и будет полезна всем, кто задумывается о создании подкаста или уже пробует себя в этом формате.

Почему стоит прийти?

Подкасты — это не просто тренд, а растущий канал медиа- и деловой коммуникации. По данным международных исследований, аудитория подкастов стабильно растёт: слушают в дороге, во время работы, дома. Это способ говорить напрямую с аудиторией, без посредников и алгоритмов.

На встрече Максим Ильяхов расскажет:

  • почему подкасты стали ключевым форматом для экспертов, медиа и брендов;
  • зачем запускать подкаст;
  • как выбрать тему, которая будет интересна не только вам;
  • что делает подкаст «нужным» для слушателей;
  • как через подкаст усиливать личный бренд или развивать проект;
  • какие ошибки мешают подкастам быть услышанными.

Кроме того, это отличная возможность задать Максиму вопросы лично — о подкастах, редактуре, развитии авторских проектов и коммуникации с аудиторией.

Вход свободный, но по предварительной регистрации по ссылке. 

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 16:40 0
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