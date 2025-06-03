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В «Тульских засеках» устроили наблюдение за барсуками
Фото: ru.freepik.com.

В «Тульских засеках» устроили наблюдение за барсуками

Ученые используют систему фотоловушек.

С середины мая сотрудники Национального парка «Тульские засеки» ведут наблюдение за поселением из колоний барсуков на территории «Красивомечье». Для этого ученые используют систему фотоловушек. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Современные лесные камеры позволяют следить за конкретной территорией длительное время. Настроенные на движение и снабженные термодатчиками приборы фиксируют перемещение животных к норам постоянным и временным.

Наблюдения при помощи фотоловушек позволяют определить суточную активность, количество особей в поселении, состав семей, примерный возраст, размеры выводков. При длительном наблюдении записи приборов помогут изучить и социальные связи барсуков.

Барсуки — типичные обитатели Красивомечья. На этой территории известны три барсучьих городка. Фотоловушки помогут ученым Национального парка определить состояние местной популяции и поведенческой экологии этих млекопитающих для дальнейшего их изучения. 

Сообщается, что в «Тульских засеках» фотоловушки стали использовать еще зимой 2025 года для учета кабанов и косуль.
 

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