В Дедилово прошел фестиваль молока

Мероприятие, посвященное молоку и молочной продукции, вошло в программу проекта «Музейное лето в Туле».



Ко Дню защиты детей гостям приготовили мастер-классы, игровые программы, аттракционы, показ мультфильмов и пенное шоу. Также на площадке развернулась выставка сельскохозяйственной техники и контактный зоопарк. Отведать молочную продукцию можно было на фермерской ярмарке, также здесь проходили кулинарные мастер-шоу по приготовлению блюд из молока.