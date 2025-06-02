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В Дедилово прошел фестиваль молока

В Дедилово прошел фестиваль молока

Традиционный семейный праздник прошел на площади перед дедиловским сельским Домом культуры им. А. Ф. Попова 1 июня.

Мероприятие, посвященное молоку и молочной продукции, вошло в программу проекта «Музейное лето в Туле». 
 
Ко Дню защиты детей гостям приготовили мастер-классы, игровые программы, аттракционы, показ мультфильмов и пенное шоу. Также на площадке развернулась выставка сельскохозяйственной техники и контактный зоопарк. Отведать молочную продукцию можно было на фермерской ярмарке, также здесь проходили кулинарные мастер-шоу по приготовлению блюд из молока.

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