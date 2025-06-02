Стали известны районы Тульской области, где люди чаще всего травились алкоголем

В 2024 году в Тульской области зафиксировали 222 случая алкогольного отравления, причём каждый третий инцидент закончился смертью пострадавшего — погибли 186 человек. Такие данные приводит в отчете региональный Роспотребнадзор.

Лидером по обоим из этих значений стала оружейная столица — 75 отравлений и 63 зарегистрированных летальных случая.