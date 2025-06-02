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Стали известны районы Тульской области, где люди чаще всего травились алкоголем
Фото: ru.freepik.com.

Стали известны районы Тульской области, где люди чаще всего травились алкоголем

В лидерах рейтинга — областная столица и Ефремовский район.

В 2024 году в Тульской области зафиксировали 222 случая алкогольного отравления, причём каждый третий инцидент закончился смертью пострадавшего — погибли 186 человек. Такие данные приводит в отчете региональный Роспотребнадзор. 

Лидером по обоим из этих значений стала оружейная столица — 75 отравлений и 63 зарегистрированных летальных случая.

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Следом идёт Ефремовский район — 30 отравлений и 10 летальных случаев. В Новомосковском районе отравились алкоголем 19 человек и 18 погибли. В Щекинском районе было зафиксировано 16 отравлений и 15 смертельных исходов.

В среднем по области на 100 тысяч человек регистрировалось 15,09 случая отравления. Этот показатель был превышен сразу в семи районах региона — Ефремовском (53,23), Щекинском (15,73), Арсеньевском (21,84), Дубенском (27,13), Плавском (20,28), Куркинском (18,8) и Одоевском (16,94).

Большинство туляков травились этиловым спиртом — такие случаи составили 89,6% от общего количества. Метиловый спирт стал причиной лишь 5,4% происшествий, но в каждом втором таком случае последовала смерть — из 12 пострадавших 11 скончались.

Травились алкоголем преимущественно мужчины — 78%, из которых безработные составили 50,5% от всех случаев. В остальных ситуациях это были либо работающие, либо пенсионеры.

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Основные причины смерти от алкоголя распределились следующим образом:

  • Случайные отравления алкоголем занимают первую позицию — 32,8% всех случаев.
  • Алкогольная болезнь печени стала причиной смерти в 29% случаев.
  • Кардиомиопатии, вызванные употреблением спиртного, приводят к смерти в 26,3% случаев.

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Автор:
сегодня, в 13:02 0
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