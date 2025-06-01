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Под Тулой насмерть сбили сотрудника МЧС, который помогал пострадавшим в ДТП
Фото из группы ВКонтакте "Автохамы и ДТП | Тула".

Под Тулой насмерть сбили сотрудника МЧС, который помогал пострадавшим в ДТП

Жуткое происшествие случилось в районе Богучарово.

31 мая в 23.45 на 172 км автодороги М-2 «Крым» под Тулой 38-летний водитель транспортного средства «Газ» выехал на встречку и врезался в Sitrak с полуприцепом. В аварии пострадал водитель первого авто. Его госпитализировали.

Позже на этом же месте произошло еще одно ДТП. 1 июня в 3.45 57-летний водитель Chevrolet сбил сотрудника МЧС, который осуществлял работу по ликвидации последствий указанной выше аварии. 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Все обстоятельства выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.

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