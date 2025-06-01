Обрушение ж/д мостов в Брянской и Курской областях: Тула готова оказать помощь пострадавшим и их семьям

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал в своем телеграм-канале, что наш регион готов помочь пострадавшим при обрушении мостов в Брянской и Курской областях.
— В Брянской области произошло обрушение железнодорожного моста в момент прохождения под ним пассажирского поезда маршрута Москва — Климово.
А в Курской области в Железногорском районе на 48-м километре автодороги Тросна-Калиновка было повреждено мостовое сооружение, по которому следовал поезд.
Пострадали люди, есть погибшие.
Тульский регион готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. От себя лично и от жителей Тульской области желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Слова соболезнования родным и близким погибших, — написал глава региона.
Напомним, что 31 мая в 22.50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд Климов — Москва. В результате происшествия пострадали и погибли люди.
В Железногорском районе Курской области 1 июня около 3 часов ночи проходящий железнодорожный состав упал с поврежденного моста на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника.
В Следственном комитете РФ по факту происшествий возбудили уголовные дела. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина их передали в Главное следственное управление ведомства.