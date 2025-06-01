Дмитрий Миляев поздравил жителей Тульской области с Международным днем защиты детей

Как отметил глава региона, важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя нужным, защищенным и имел равные возможности для самореализации.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей:

— Дети — это наше будущее, наша гордость, самое ценное, что у нас есть. Мы стремимся сделать всё возможное, чтобы они росли в любви, заботе и безопасности, получали качественное образование, занимались спортом и творчеством, раскрывали свои таланты.

В Тульской области большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры: строятся и модернизируются детские сады, школы, спортивные комплексы и центры. Расширяются меры поддержки семей с детьми. Предприятия региона внедряют демографический стандарт, направленный на создание комфортных условий для семейных сотрудников, помогают им совмещать работу с заботой о детях.

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя нужным, защищенным и имел равные возможности для самореализации. Но главное, что мы можем дать нашим девчонкам и мальчишкам, — это теплота, поддержка и понимание. Пусть они растут здоровыми, счастливыми и уверенными в своем будущем! Желаю вам и вашим детям крепкого здоровья, радости и благополучия!