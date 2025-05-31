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Погода 1 июня: в Туле дождливо и до +25°С

Погода 1 июня: в Туле дождливо и до +25°С

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.

В воскресенье, 1 июня, в Тульской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь (0,2 мм осадков).

Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха +20…+25°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. 

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