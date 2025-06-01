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В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.

Сообщение было опубликовано в 5.56 в воскресенье, 1 июня:

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112».

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