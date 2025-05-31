Дмитрий Миляев – участникам проекта «Герой 71»: «Мы с вами - одна команда!»

Станислав Горбатов до того, как отправиться на СВО, являлся руководителем структурного подразделения одного из оборонных предприятий Тулы. В вооруженных силах служит рядовым и сейчас находится в отпуске. Решил совместить отдых с прохождением управленческого модуля для ветеранов и участников СВО в рамках первого образовательного проекта «Герой 71».

За каждым участником проекта «Герой71» были закреплены наставники — руководители органов власти, федеральных структур и ведущих предприятий, депутаты. Задача наставника — помочь каждому участнику СВО раскрыть свой потенциал в мирной жизни.

— Я подумал, почему бы отпуск не провести продуктивно. Всегда есть чему учиться. Тем более в рамках этого проекта открываются большие перспективы. Для меня это будет ценный опыт. Я очень люблю работать в режиме многозадачности, поэтому обязательно применю это качество в рамках обучения, — рассказал Станислав.

Его наставником в рамках проекта стал глава администрации Тулы Илья Беспалов.

— После знакомства я убедился, что Станислав — человек, который имеет определенные цели в своей жизни. Моя задача — выявить наиболее яркие его интересы, показать, чем занимается администрация города, какова ее структура и помочь определиться, чем он будет заниматься сам.

Сагиф Новрузов тоже еще действующий участник СВО, но уже сейчас задумывается о том, где будет работать по окончании контракта. Именно поэтому и решил принять участие в образовательном модуле «Герой 71». Его наставником в рамках этой программы назначен заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин.

— Я очень рад, что у меня наставник Алексей Фаритович. Я за его карьерой следил еще с того момента, как он был министром молодежной политики, — рассказывает Сагиф Билал оглы. — В рамках проекта мы проходили собеседование, которое подразумевало сбор данных о наших интересах, способностях, уровне образования. И исходя из этого назначали наставников.

— Мы будем пробовать все отрасли, которые находятся в моем кураторстве. Сагиф — спортсмен, поэтому начнем с этого направления, а там посмотрим. Программа состоит из четырех очных модулей, они все состоятся в течение этого года. Это будут и стажировки, и межмодульная работа. Будем включать Сагифа в реальные управленческие процессы, которые сейчас происходят.

30 мая в парк-отеле «Шахтер» прошел «День наставника» — пятый день обучения ветеранов и участников СВО в рамках первого образовательного модуля проекта «Герой 71».

В мероприятии принял участие губернатор Дмитрий Миляев. Глава региона отметил, что помощь защитникам Родины — один из главных приоритетов регионального правительства.

— От себя лично, от всей команды правительства Тульской области, от всех жителей нашего региона и от всей страны хочу поблагодарить вас за мужество, за ваш ратный подвиг, за то, что вы, как и наши предки, сражаетесь за наше Отечество. Низкий вам за это поклон. Вы прошли суровую школу боевых действий в зоне СВО. Вполне возможно, у кого-то появилось желание изменить свою жизнь. Проект «Герой 71» нацелен именно на это, — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор отметил, что ветераны и участники СВО получили жизненный и боевой опыт, который позволит им самим стать наставниками и поможет им в освоении новой профессии.

— Я рассчитываю на то, что наше общение с вами будет продуктивным. Вы выбрали для своей дальнейшей деятельности сферу политики, а значит мы с вами — одна команда! Вы лучше всех понимаете, что нужно военнослужащим. Уверен, вы усилите управленческую команду во власти и на промышленных предприятиях региона. Поэтому прошу использовать эту площадку как возможность быть услышанными и открыто выражать свои мысли, критиковать при необходимости, а главное — предлагать. Ваши идеи и предложения — это возможность помочь всем участникам СВО, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Образовательная программа первого очного модуля проекта «Герой 71» подготовлена совместно с федеральными экспертами.

— Вы проходите ту же дорогу, которую проходили ваши боевые товарищи в рамках Президентской программы «Время героев». Мы действительно нуждаемся в вас. У нас есть планы по введению должности заместителя главы администрации, который будет отвечать в муниципалитетах за работу с ветеранами СВО и других локальных военных конфликтов. В их задачи будет входить координация работы по реабилитации и социализации ветеранов, патриотическое воспитание молодежи.

Пусть полученные здесь знания будут вашей опорой, тылом. Освоиться в новой сфере помогут наставники. Я также буду наставником. Хочу подчеркнуть, что мы готовы делиться своим опытом и использовать все ресурсы для содействия вашему росту, — сказал Дмитрий Миляев.

В ходе панельной дискуссии участники проекта задали ряд вопросов губернатору. Ветеранов и участников СВО интересовали выплаты для сотрудников органов внутренних дел.

Дмитрий Миляев сообщил, что на поддержку сотрудников правоохранительных органов ежегодно направляется порядка 200 млн рублей. С 2022 года дополнительные выплаты предусмотрены сотрудникам Росгвардии, УМВД, УФСИН и др. Также шла речь о мерах поддержки семей и молодых специалистов, получении медицинской помощи, предоставлении земельных участков и т. д.

Память погибших почтили минутой молчания.

Мероприятие завершилось выступлением музыканта Дениса Майданова.

26 мая по 1 июня в парк-отеле «Шахтер»» проходит первый образовательный модуль проекта «Герой 71». Он посвящен государственной политике и управлению на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. В первом очном модуле принимают участие порядка 60 ветеранов СВО, которые прошли отбор на один из самых востребованных сервисов проекта «Герой 71» — «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона». На данное направление принято порядка 307 из более чем 1200 заявок.

Методические рекомендации образовательного модуля разработаны Президентской академией РАНХиГС, а также доработаны с учетом региональных особенностей.

Очное обучение включает в себя ряд развивающих, спортивных и образовательных мероприятий, в том числе по обмену опытом.

Полноценная программа переподготовки продлится около 500 часов. Еще три аналогичных модуля, посвященные экономике и финансам, региональному и муниципальному управлению, а также современным управленческим технологиям, пройдут в сентябре этого года, а также в феврале и апреле 2026 года.