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В Новомосковске пешеход заявил о ложном ДТП, чтобы доказать водителю, что он всегда прав

В Новомосковске пешеход заявил о ложном ДТП, чтобы доказать водителю, что он всегда прав

Мужчина уверен, что даже если он переходил дорогу в неположенном месте, то суд будет на его стороне.

О случившемся водитель рассказал в Телеграм-канале «ЧП Новомосковск»:

«Данный персонаж переходил дорогу неположенном месте, несмотря на это я его пропустил. Переходит очень медленно и говорит по телефону, опускаю окно говорю, чтобы быстрее переходил. Начал предъявлять и даже позвонил в ГАИ и сообщил, что его сбили. Хотя я остановился за метр с лишним, чтобы пропустить».

Мужчина опубликовал часть разговора с пешеходом. Тот уверен, что правило «пешеход всегда прав» применяется и тут. 

Действительно, исходя из сложившейся судебной практики, без явного умысла со стороны пешехода, виноватым в ДТП признаётся водитель. Однако суд вряд ли будет на стороне пешехода за ложный вызов сотрудников полиции.

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Тульская областьНовомосковск

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