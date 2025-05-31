В Новомосковске пешеход заявил о ложном ДТП, чтобы доказать водителю, что он всегда прав

Мужчина уверен, что даже если он переходил дорогу в неположенном месте, то суд будет на его стороне.

О случившемся водитель рассказал в Телеграм-канале «ЧП Новомосковск»:

«Данный персонаж переходил дорогу неположенном месте, несмотря на это я его пропустил. Переходит очень медленно и говорит по телефону, опускаю окно говорю, чтобы быстрее переходил. Начал предъявлять и даже позвонил в ГАИ и сообщил, что его сбили. Хотя я остановился за метр с лишним, чтобы пропустить».

Мужчина опубликовал часть разговора с пешеходом. Тот уверен, что правило «пешеход всегда прав» применяется и тут.

Действительно, исходя из сложившейся судебной практики, без явного умысла со стороны пешехода, виноватым в ДТП признаётся водитель. Однако суд вряд ли будет на стороне пешехода за ложный вызов сотрудников полиции.