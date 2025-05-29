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Новый ФАП в деревне Кочкино откроется уже в августе 

Новый ФАП в деревне Кочкино откроется уже в августе 

Об этом сообщает минздрав Тульской области.

Современный модульный ФАП заменит устаревшее здание, в котором сейчас медицинскую помощь получают жители деревни Кочкино и еще четырех соседних населенных пунктов Ефремовского района.

В настоящий момент ведутся работы по отделке внутренних помещений и устройству входной группы. Завершение работ запланировано на август текущего года.

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В новом пункте обеспечат полный комплекс медицинской помощи: кабинеты приема, процедурную, зону ожидания, санитарно-гигиенические помещения и комнату для хранения лекарственных препаратов, а также современное оборудование и мебель.

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