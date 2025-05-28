Как оплатить парковку в Туле, если отключили мобильный интернет

Фото Алексея Пирязева.

В мае жители Тульской области столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Это связано с обеспечением безопасности из-за массированной атаки беспилотников на регион, отмечал губернатор Дмитрий Миляев.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Владимир Маринин рассказал Myslo, как оплатить парковку в случае отсутствия интернета.

— Оплатить услуги платного парковочного пространства возможно, воспользовавшись функцией постоплаты, то есть оплата за пользование платного парковочного пространства до конца суток текущего дня из дома либо торгового центра при появлении стационарного интернета или Wi-Fi.

Он также добавил, что туляки могут купить абонемент на рабочий день. В крайнем случае можно воспользоваться оплатой через СМС-сообщения.

— Его также можно купить и в утренние часы, находясь дома и используя проводной интернет, и, соответственно, после окончания парковочной сессии до конца текущих суток.